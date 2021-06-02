Жителя Удмуртии осудили за нападение на родную мать

Житель Удмуртии избил родную мать Фото: pixabay.com

В Удмуртии осудили жителя Кизнерского района. Он избил родную мать и угрожал ей убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что ранее неоднократно судимый мужчина, выпив, потребовал у своей матери принести ему еще спиртного, на что получил отказ. После этого он несколько раз ударил ее кулаком по лицу и около четырех раз пнул ногой. В процессе избиения он угрожал родной маме убийством.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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