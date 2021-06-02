Участок федеральной трассы M7 в Удмуртии расширят до четырех полос

Участок трассы с 78-го по 86-й км будет расширен до 4 полос Фото: Архив КП

Главгосэкспертиза России дала зеленый свет на реализацию проекта капремонта участка федеральной трассы М7 «Волга», проходящего через Можгу и Можгинский район. Участок с 78-го по 86-й км будет расширен с 2 до 4 полос. Сегодня, 2 июня об этом сообщила пресс-служба организации.

По словам специалистов, дорога не справляется с нагрузкой и возрастающей интенсивностью движения. К тому же, свой срок она отслужила.

«Из-за того, что на участке обустроено только две полосы движения, встречная полоса часто используется для обгона, что приводит к большому числу лобовых столкновений», — говорится в сообщении.

После ремонта пропускная способность участка трассы вырастет до 2200 машин в час для одной полосы. Кроме того, планируется усиление дорожной одежды, восстановление краевых укрепительных полос, примыканий и пересечений, укрепление остановочных и прибровочных полос.

Также, согласно проекту, на трассе переустроят водопропускные трубы, обустроят кюветы с выпуском воды, установят новые дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение со светоотражающими элементами и устроят одну разворотную петлю для организации разворотов через разделительную полосу.

О сроках проведения работ пока не сообщается.

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