Олег Бекмеметьев расскажет, как жители Ижевска отметят День города

Прямой эфир с главой Ижевска начнется в 14:03 Фото: Амир Закиров

Сегодня, в 14:03 на радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 12+) пройдет эфир с главой города Олегом Бекмеметьевым в рамках проекта Общественной палаты Ижевска «Открытая власть» при поддержке Медиагруппы «Центр».

Олег Бекмеметьев расскажет, как пройдет День города, и почему в этот раз так поздно нанесли разметку на дороги. А также ответит на острые вопросы жителей города.

Чтобы задать вопрос главе Ижевска звоните по номеру: 94-50-94.

Или вы можете написать в Viber («Вайбер»): 8-912-007-08-06.

Послушать эфир также можно по ссылке.

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