Карта распространения коронавируса на 4 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 321 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com
По состоянию на 4 июня в Удмуртии коронавирусом заболело 42 человека. 44 пациента выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.
За все время пандемии в регионе выявили 34 321 случай коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:
Ижевск – 16 357
Глазов – 1597
Воткинск – 1434
Можга – 1811
Сарапул – 1299
Завьяловский район – 1852
Алнашский район – 657
Балезинский район – 574
Вавожский район – 292
Воткинский район – 376
Глазовский район – 374
Дебесский район – 303
Игринский район – 781
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 370
Кизнерский район – 346
Киясовский район – 218
Красногорский район – 366
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 284
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 974
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 320
Якшур-Бодьинский район – 506
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ревнивый житель Удмуртии избивал беременную жену и ребенка
«По андроиду в каждый дом»: в шуточном ролике показали Ижевск будущего
Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.