Карта распространения коронавируса на 4 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 321 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

По состоянию на 4 июня в Удмуртии коронавирусом заболело 42 человека. 44 пациента выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.

За все время пандемии в регионе выявили 34 321 случай коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:

Ижевск – 16 357

Глазов – 1597

Воткинск – 1434

Можга – 1811

Сарапул – 1299

Завьяловский район – 1852

Алнашский район – 657

Балезинский район – 574

Вавожский район – 292

Воткинский район – 376

Глазовский район – 374

Дебесский район – 303

Игринский район – 781

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 370

Кизнерский район – 346

Киясовский район – 218

Красногорский район – 366

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 284

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 974

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 320

Якшур-Бодьинский район – 506

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