Гороскоп на 5 июня для ижевчан: Весам стоит быть аккуратнее с незнакомцами, а Водолеям - тщательнее подбирать слова

Традиционный астропрогноз для наших читателей Фото: pixabay.com

ОВЕН

Не расстраивайтесь по пустякам - иначе ближе к концу дня у вас просто не останется никаких моральных сил на решение действительно важных проблем

ТЕЛЕЦ

Вас ждет довольно успешный день, но можно легко ошибиться с выбором направления - и тогда путь к мечте окажется куда длиннее.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время было непросто, но завтра немного полегчает. не унывайте, все еще впереди.

РАК

Хорошо бы начать готовиться к финансовым штормам и бытовым неурядицам - и завтра лучший день для этого.

ЛЕВ

На горизонте маячат хорошие деньги, но тщательно все проверяйте. Возможно, оно того не стоит.

ДЕВА

Равномерный день без особых побед и крупных поражений. Стоит обратить внимание на здоровье.

ВЕСЫ

Аккуратнее с незнакомыми людьми. Да и за знакомыми стоит приглядывать.

СКОРПИОН

Появится возможность выбрать направление для дальнейшего жизненного пути. Хорошенько подумайте, прежде чем сделать первый шаг.

СТРЕЛЕЦ

Хороший день, будут преобладать светлые эмоции. Стоит полностью посвятить себя отдыху.

КОЗЕРОГ

Этот день вы проведете в работе, но она точно не будет вам в тягость.

ВОДОЛЕЙ

Тщательнее подбирайте слова, особенно в общении с начальством - вас могут неправильно понять.

РЫБЫ

Неплохой день для путешествий, для смены обстановки. Чем дальше вас занесет, тем лучше.

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