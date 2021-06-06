При столкновении с грузовиком в Удмуртии погиб водитель внедорожника и пострадал 6-летний ребенок

Водитель легкового авто погиб на месте Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В воскресенье, 6 июня, крупное ДТП случилось на 9 км автодороги Завьялово – Каменное Завьяловского района Удмуртии: столкнулись легковой автомобиль и грузовик с прицепом.

Грузовик пытался уйти от столкновения и перевернулся Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, авария произошла около 17:20. По предварительным данным, водителю автомобиля «Тойота Ленд Крузер», мужчине 1953 года рождения, за рулем стало плохо. Он выехал на встречную полосу, по которой в тот момент двигался грузовик «Вольво» с прицепом под управлением мужчины 1991 года рождения. Пытаясь уйти от столкновения, грузовик выехал на обочину и опрокинулся. Тем не менее, внедорожник оказался серьезно поврежден, и его водитель скончался на месте от полученных травм.

Машина была полностью загружена Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В легковом автомобиле также находился 6-летний ребенок, его доставили в больницу. Водитель грузовика тоже пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

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