Пострадавшие дети и погибший водитель-пенсионер: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Несколько автомобилей получили серьезные повреждения в массовой аварии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ОДИН ЧЕЛОВЕК СКОНЧАЛСЯ И ПЯТЕРО ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ

29 мая в Глазовском районе Удмуртии столкнулись два автомобиля. 70-летний водитель выехал на встречную полосу и получил смертельную травму. Еще пять человек пострадали, в том числе три несовершеннолетних ребенка.

В ДТП на дороге Удмуртии пострадали 3 несовершеннолетних ребенка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

За последние дни произошло много ДТП, в которых травмы получили дети. Так 28 мая на улице Кирова столкнулись два авто, травмы получили 4-месячная девочка и 7-летний мальчик.

31 мая водитель при повороте направо не стал уступать дорогу 11-летней девочке на велосипеде и сбил ее. А 1 июня женщина-водитель наехала на 12-летнего велосипедиста, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП в Ижевске пострадали два маленьких ребенка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

2 июня в двух ДТП в Ижевске пострадали два 10-летних мальчика, один из них ехал на самокате, а второй внезапно выбежал из-за стоящего автомобиля, загораживающего обзор.

АВАРИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ АВТО

3 июня в Ижевске на улице 10 лет Октября произошла авария сразу с четырьмя машинами. Водитель отечественного авто врезался в иномарку, которая по инерции врезалась во впереди стоящую машину, а затем выехала на встречную полосу и совершила еще одно столкновение. Два человека получили травмы.

Авария сразу с 4 машинами произошла в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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