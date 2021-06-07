Погода в Ижевске 7 июня: переменная облачность и до +28°С

Температура в Ижевске поднимется до +28°С Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 7 июня, в Ижевске ожидается жаркий денек. Об этом сообщают синоптики из Удмуртского гидрометцентра.

Температура поднимется с +11°С ночных до +26…+28°С дневных. Синоптики обещают в течение дня переменную облачность, но местами могут пройти и грозы. Также по северным районам Удмуртии ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер подует со скоростью 7–12 м/с.

Однако сервис «Яндекс Погода» ни о каких дождях и грозах в Ижевске не сообщает. Дневная температура достигнет +28°С. Максимальная скорость ветра – 3,9 м/с.

Погоду на всю неделю можно узнать по ссылке.

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