Прощание с бывшим депутатом Госсовета Удмуртии Александром Зелениным пройдет 8 июня

Александр Зеленин погиб в ДТП 6 июня Фото: пресс-служба Госсовета УР

Церемония прощания с Александром Зелениным состоится завтра, 8 июня. Об этом сообщают родственники погибшего.

Напомним, заместитель гендиректора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», и депутат Государственного совета Удмуртии пятого созыва погиб в ДТП 6 июня. Авария произошла на дороге Завьялово – Каменное под Ижевском. Предварительно известно, что 67-летнему водителю стало плохо за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель погиб, а его 6-летний пассажир и водитель Volvo получили травмы.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 7 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Мужчина 1936 года рождения сгорел при пожаре в Ижевске