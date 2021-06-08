Ограничения по наполняемости залов в кино и театрах из-за коронавируса сняли в Удмуртии

Ограничения по работе залов кинотеатров и театров снимаются Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Удмуртии отменили ряд ограничений, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Новые правила действуют с сегодняшнего дня, 8 июня.

Отменяются требования по наполняемости залов кинотеатров, театров и спортивных сооружений на 50% и 75%.

Молодожены смогут приглашать на регистрацию брака до 40 человек, за исключением сотрудников органов ЗАГС.

Работники социальных учреждений круглосуточного пребывания станут работать в доковидном режиме. Это решение согласовано с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. Оно основано на том, что многие сотрудники поставили прививку.

Напомним, долгое время из-за пандемии кинотеатры и театры были закрыты. Работать им разрешили только 17 ноября. При этом зрители должны были соблюдать социальную дистанцию, запрещалось общаться с артистами.

Также напомним, что в феврале глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал отмену масочного режима в Удмуртии. Однако из-за этого разгорелась дискуссия: в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова возразила, что нужно продолжать носить маски. «Комсомолка» выясняла у ижевчан, носят ли они средства индивидуальной защиты.

Кстати, накануне, 7 июня, в Удмуртии выявили 39 случаев коронавируса.

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