Утро в Ижевске: смерть экс-депутата Госсовета в ДТП, «Миссис Россия — 2021» из Ижевска и перекрытие объездной

Сегодня будет жарко, но днем местами пройдут дожди
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 июня. Погода будет жаркой: столбик термометра поднимется до +24. Но днем местами пройдут кратковременные дожди. А теперь мы расскажем вам самые интересные новости:
— 16 слов, которые используют только в Удмуртии
— Ижевчане могут сыграть в шахматы с на Центральной площади с гроссмейстером Александром Морозевичем
— У 46-летнего жителя Ижевска украли 13 тысяч рублей под предлогом продажи щенка
— Аэропорт Ижевска открыл прямые рейсы до Краснодара
— Мужчина 1936 года рождения сгорел при пожаре в Ижевске
— Олимпийская набережная: в День России и города жители Ижевска смогут освоить новые виды спорта
— Сбивший лося 50-летний водитель такси скончался в Ижевске
Перейдем к подробным новостям:
БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ПОГИБ В АВАРИИ ПОД ИЖЕВСКОМ
Александру Зеленину, по предварительной версии, стало плохо за рулем. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
В страшной аварии под Ижевском погиб экс-депутат Госсовета Александр Зеленин. Он ехал в автомобиле с шестилетним ребенком. По предварительной версии, ему стало плохо в машине. Сегодня состоится прощание (Подробности).
ТРЕЩИНЫ ИЛИ ГЛАДКИЙ АСФАЛЬТ: КАК ТРОТУАРЫ ИЖЕВСКА, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В 2020 ГОДУ, ПЕРЕЖИЛИ ЗИМУ
Мы проверили состояние тротуаров, которые отремонтировали в 2020
В 2020 году в Ижевске появилось много новых тротуаров. Но некоторые из них уже «поплыли». «Комсомолка» проверила, насколько хорошо пешеходные дорожки пережили зиму и заодно рассказываем, сколько участков отремонтируют в этом (Подробности).
ОБЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ ПОД ИЖЕВСКОМ ПЕРЕКРОЮТ ИЗ-ЗА ВЕЛОГОНОК
Дорогу в течение лета будут перекрывать несколько раз. Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
Автомобилисты, будет трудно. Объездную дорогу между трассами Завьялово — Гольяны и Ижевск — Аэропорт несколько раз будут перекрывать: четырежды в июне и дважды в августе. (Подробности).
УРОЖЕНКА УДМУРТИИ КСЕНИЯ БАЛОБАНОВА ВЗЯЛА ТИТУЛ «МИССИС РОССИЯ — 2021»
Ижевчанка стала народной Миссис Россия. Фото: instagram
Ижевчанка Ксения Балобанова стала участницей конкурса красоты и материнства среди замужних женщин «Миссис Россия Мира — 2021».За нее проголосовали тысячи жителей страны. (Подробности).