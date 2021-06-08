Утро в Ижевске: смерть экс-депутата Госсовета в ДТП, «Миссис Россия — 2021» из Ижевска и перекрытие объездной

Сегодня будет жарко, но днем местами пройдут дожди Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 июня. Погода будет жаркой: столбик термометра поднимется до +24. Но днем местами пройдут кратковременные дожди. А теперь мы расскажем вам самые интересные новости:

— 16 слов, которые используют только в Удмуртии

— Ижевчане могут сыграть в шахматы с на Центральной площади с гроссмейстером Александром Морозевичем

— У 46-летнего жителя Ижевска украли 13 тысяч рублей под предлогом продажи щенка

— Аэропорт Ижевска открыл прямые рейсы до Краснодара

— Мужчина 1936 года рождения сгорел при пожаре в Ижевске

— Олимпийская набережная: в День России и города жители Ижевска смогут освоить новые виды спорта

— Сбивший лося 50-летний водитель такси скончался в Ижевске

Перейдем к подробным новостям:

БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ПОГИБ В АВАРИИ ПОД ИЖЕВСКОМ

Александру Зеленину, по предварительной версии, стало плохо за рулем. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В страшной аварии под Ижевском погиб экс-депутат Госсовета Александр Зеленин. Он ехал в автомобиле с шестилетним ребенком. По предварительной версии, ему стало плохо в машине. Сегодня состоится прощание (Подробности).

ТРЕЩИНЫ ИЛИ ГЛАДКИЙ АСФАЛЬТ: КАК ТРОТУАРЫ ИЖЕВСКА, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В 2020 ГОДУ, ПЕРЕЖИЛИ ЗИМУ

Мы проверили состояние тротуаров, которые отремонтировали в 2020

В 2020 году в Ижевске появилось много новых тротуаров. Но некоторые из них уже «поплыли». «Комсомолка» проверила, насколько хорошо пешеходные дорожки пережили зиму и заодно рассказываем, сколько участков отремонтируют в этом (Подробности).

ОБЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ ПОД ИЖЕВСКОМ ПЕРЕКРОЮТ ИЗ-ЗА ВЕЛОГОНОК

Дорогу в течение лета будут перекрывать несколько раз. Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Автомобилисты, будет трудно. Объездную дорогу между трассами Завьялово — Гольяны и Ижевск — Аэропорт несколько раз будут перекрывать: четырежды в июне и дважды в августе. (Подробности).

УРОЖЕНКА УДМУРТИИ КСЕНИЯ БАЛОБАНОВА ВЗЯЛА ТИТУЛ «МИССИС РОССИЯ — 2021»

Ижевчанка стала народной Миссис Россия. Фото: instagram

Ижевчанка Ксения Балобанова стала участницей конкурса красоты и материнства среди замужних женщин «Миссис Россия Мира — 2021».За нее проголосовали тысячи жителей страны. (Подробности).