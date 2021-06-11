Карта распространения коронавируса на 11 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com
По состоянию на 11 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 41 пациент выздоровел. К счастью, никто не погиб.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 478
Глазов – 1 608
Воткинск – 1 450
Можга – 1 829
Сарапул – 1 311
Завьяловский район – 1 864
Алнашский район – 657
Балезинский район – 578
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 375
Граховский район — 206
Дебесский район – 305
Игринский район – 786
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 377
Кизнерский район – 350
Киясовский район – 227
Красногорский район – 374
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 331
Сарапульский район – 423
Селтинский район – 287
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 985
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 333
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 291
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еще 23 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию
Автогонщик и тренер из Удмуртии Константин Антропов ушел из жизни