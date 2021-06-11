Карта распространения коронавируса на 11 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По состоянию на 11 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 40 человек. 41 пациент выздоровел. К счастью, никто не погиб.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 478

Глазов – 1 608

Воткинск – 1 450

Можга – 1 829

Сарапул – 1 311

Завьяловский район – 1 864

Алнашский район – 657

Балезинский район – 578

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 375

Граховский район — 206

Дебесский район – 305

Игринский район – 786

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 377

Кизнерский район – 350

Киясовский район – 227

Красногорский район – 374

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 331

Сарапульский район – 423

Селтинский район – 287

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 985

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 333

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 291

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