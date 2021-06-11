Как пройдет день города в Ижевске в 2021 году: обсудили с руководителем «Центра активных коммуникаций» Евгенией Сундуковой

Руководитель «Центра активных коммуникаций» Евгения Сундукова Фото: Архив КП

Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» обсуждали, как наш город отметит день рождения в этом году, где пройдет душевный Гербер и зачем Сергею Лазареву в Ижевске 35 чемоданов. А также какие еще артисты выступят 12 июня в столице Удмуртии. На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем подкасте.

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