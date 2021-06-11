Гороскоп на 12 июня для ижевчан: Весам стоит отправиться в путешествие, а Скорпионам повезет в любви

Гороскоп на субботу, 12 июня Фото: pixabay.com

ОВЕН

Пора расслабиться и вдохнуть воздух полной грудью. В субботу вас ожидает слегка напряженное утро, однако в целом день будет просто отличным.

ТЕЛЕЦ

В этот день вас не волнуют чужие проблемы – так обратите внимание хотя бы на свои.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время из-за нехватки времени вы привыкли отвечать на чужие вопросы односложно – завтра придется не раз вспомнить, что такое действительно развернутый ответ.

РАК

Раздражительность, граничащая с отвращением к миру, сменится чувством благодарности миру за то, что он полдня не обращал на вас внимания.

ЛЕВ

День без особенных катаклизмов и запоминающихся радостных моментов. К вечеру возможна неожиданная встреча, которая мало на что повлияет.

ДЕВА

Тучи рассеиваются, уже видны небольшие проблески солнца. Сейчас главное не сдаться перед самой финишной чертой.

ВЕСЫ

Вам стоило бы отправиться в маленькое путешествие – текущая обстановка вас угнетает. Впрочем, вечерняя прогулка с друзьями тоже может сойти за путешествие.

СКОРПИОН

Вам определенно повезет в любви, звезды дают благоприятный прогноз. А вот на финансовые успехи надеяться не советуем.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете слишком честны и наивны, чтобы вселенная оставила это просто так.

КОЗЕРОГ

У вас осталось немного сил, стоит их грамотно распределить. Тогда высока вероятность того, что вы все успеете.

ВОДОЛЕЙ

Вы чувствуете, что находитесь не на своем месте? А звезды чувствуют и настоятельно рекомендуют сменить обстановку. Чем кардинальнее, тем лучше.

РЫБЫ

К вам придет четкое понимание бессмысленности бытия. Вы воспримете это спокойно. Перестав икать во всем смысл, вы наконец-то начнете жить полной жизнью.

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