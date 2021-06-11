Гороскоп на 12 июня для ижевчан: Весам стоит отправиться в путешествие, а Скорпионам повезет в любви

Гороскоп на субботу, 12 июня Фото: pixabay.com
ОВЕН
Пора расслабиться и вдохнуть воздух полной грудью. В субботу вас ожидает слегка напряженное утро, однако в целом день будет просто отличным.
ТЕЛЕЦ
В этот день вас не волнуют чужие проблемы – так обратите внимание хотя бы на свои.
БЛИЗНЕЦЫ
В последнее время из-за нехватки времени вы привыкли отвечать на чужие вопросы односложно – завтра придется не раз вспомнить, что такое действительно развернутый ответ.
РАК
Раздражительность, граничащая с отвращением к миру, сменится чувством благодарности миру за то, что он полдня не обращал на вас внимания.
ЛЕВ
День без особенных катаклизмов и запоминающихся радостных моментов. К вечеру возможна неожиданная встреча, которая мало на что повлияет.
ДЕВА
Тучи рассеиваются, уже видны небольшие проблески солнца. Сейчас главное не сдаться перед самой финишной чертой.
ВЕСЫ
Вам стоило бы отправиться в маленькое путешествие – текущая обстановка вас угнетает. Впрочем, вечерняя прогулка с друзьями тоже может сойти за путешествие.
СКОРПИОН
Вам определенно повезет в любви, звезды дают благоприятный прогноз. А вот на финансовые успехи надеяться не советуем.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете слишком честны и наивны, чтобы вселенная оставила это просто так.
КОЗЕРОГ
У вас осталось немного сил, стоит их грамотно распределить. Тогда высока вероятность того, что вы все успеете.
ВОДОЛЕЙ
Вы чувствуете, что находитесь не на своем месте? А звезды чувствуют и настоятельно рекомендуют сменить обстановку. Чем кардинальнее, тем лучше.
РЫБЫ
К вам придет четкое понимание бессмысленности бытия. Вы воспримете это спокойно. Перестав икать во всем смысл, вы наконец-то начнете жить полной жизнью.
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