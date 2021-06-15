Огромный 4-метровый провал на детской площадке на улице Гагарина в Ижевске ликвидируют в течение трех дней

Предположительно, это выгребная яма 1950-ых годов Фото: izh.ru

Пресс-служба администрации Ижевска сообщила о начале работ по ликвидации провала грунта во дворе дома № 48 по ул. Гагарина. Учитывая благоустройство территории, работы планируют завершить в течение 2-3 дней.

Сообщается, что у городских служб не было информации о происхождении и назначении вскрывшегося провала, глубина которого составляет около 4 метров.

«Предположительно, вскрывшаяся камера — это заброшенная выгребная яма, построенная еще в 1950-х годах хозяйственным способом», — говорится в сообщении.

Специалисты провели работы по огораживанию участка и откачиванию воды, а также разрушили оставшиеся кирпично-бетонные конструкции.

Ранее мы писали, что обвал грунта произошел прямо на детской площадке. Местные жители сообщили о нем в соцсетях.

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