Фото: болельщики Ижевска собрались на трансляцию очередного матча чемпионата Европы по футболу

Ижевчане с интересом наблюдали за игрой на большом экране Фото: Амир Закиров

16 июня футбольные болельщики Ижевска собрались в фан-зоне в Парке им. Кирова, для того чтобы посмотреть на большом экране новый матч группового этапа чемпионата Европы.

На трибунах практически не было мест Фото: Амир Закиров

Трансляция прошла в рамках Российского фестиваля болельщиков. В этот вечер играли Россия и Финляндия. На трибунах собрались десятки ижевчан, многие пришли целыми семьями, с детьми.

Возле площадки дежурили работники полиции и врачи Фото: Амир Закиров

Несмотря на то, что эмоции зашкаливали, болельщики вели себя очень культурно.

Самые преданные болельщики оделись в цвета родной команды Фото: Амир Закиров

На протяжении всей игры ижевчане пребывали в напряжении, но сборная России оправдала их надежды и одержала на чемпионате Европы первую победу.

Ижевчане очень надеялись на победу сборной России Фото: Амир Закиров

В следующий раз болельщики придут в фан-зону 21 июня, когда сборная России встретится на поле со сборной Дании.

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