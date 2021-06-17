Фото: болельщики Ижевска собрались на трансляцию очередного матча чемпионата Европы по футболу

Ижевчане с интересом наблюдали за игрой на большом экране
Фото: Амир Закиров
16 июня футбольные болельщики Ижевска собрались в фан-зоне в Парке им. Кирова, для того чтобы посмотреть на большом экране новый матч группового этапа чемпионата Европы.
На трибунах практически не было мест
Фото: Амир Закиров
Трансляция прошла в рамках Российского фестиваля болельщиков. В этот вечер играли Россия и Финляндия. На трибунах собрались десятки ижевчан, многие пришли целыми семьями, с детьми.
Возле площадки дежурили работники полиции и врачи
Фото: Амир Закиров
Несмотря на то, что эмоции зашкаливали, болельщики вели себя очень культурно.
Самые преданные болельщики оделись в цвета родной команды
Фото: Амир Закиров
На протяжении всей игры ижевчане пребывали в напряжении, но сборная России оправдала их надежды и одержала на чемпионате Европы первую победу.
Ижевчане очень надеялись на победу сборной России
Фото: Амир Закиров
В следующий раз болельщики придут в фан-зону 21 июня, когда сборная России встретится на поле со сборной Дании.
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