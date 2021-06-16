Фигуристка из Удмуртии Туктамышева стала одной из 50 знаменитых людей Санкт-Петербурга

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Уроженка Удмуртии и знаменитая фигуристка Елизавета Туктамышева вошла в топ-50 знаменитых людей Санкт-Петербурга. Соответствующую награду она получила на мероприятии, организованном глянцевым журналом «Собака.ru».

«Рада быть одной из приглашенных гостей! Было классно повидаться со старыми знакомыми и познакомиться с новыми интересными людьми!» - Елизавета поделилась впечатлениями на своей странице в «Инстаграме».

Недавно чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер первенства мира 2021 года призналась, что ее сердце сейчас свободное и рассказала, какой мужчина сможет ее покорить. А еще порадовала поклонников новой серией чувственных черно-белых фото.

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