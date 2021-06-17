«Ждем техзадания на поиск площадей»: Константин Сунцов о возможном открытии шоурума ИКЕА в Ижевске

В Ижевске может появиться шоурум IKEA Фото: pixabay.com

«Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на первого вице-премьера республики Константина Сунцова сообщает о возможности открытия в Ижевске шоурума ИКЕА. По словам Сунцова, сейчас власти Удмуртии ждут от представителей компании техзадания на поиск площадей.

«Да, понятно, что с учетом развития онлайн-торговли речь не может идти про какой-то молл. С 2019 по 2021 год у нас происходят с представителями ИКЕА какие-то встречи. Мы сейчас ждем от них техзаданий на поиск площадей.Если мы откроем шоурум ИКЕА, то это будет моя личная победа для всех домохозяев», — заявил председатель правительства региона.

О том, что магазины всемирно известной торговой сети по реализации мебели и бытовых товаров могут появиться в Удмуртии, ранее заявил глава республики Александр Бречалов. Тогда он отметил, что варианты захода компании на рынок региона могут быть разными. Также обсуждалась возможность контрактов с IKEA, которые позволили бы производить товары на мощностях удмуртских предприятий, и поднимался вопрос о вариантах размещения товаров наших производителей на полках магазинов сети.

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