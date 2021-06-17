В реке Позимь под Ижевском утонул подросток

На фоне жаркой погоды участились случаи гибели людей в водоемах Фото: Архив КП

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает о гибели подростка 2005 года рождения – он утонул в реке Позимь в Завьяловском районе. Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

«Кроме того, водолазы ведут поиски женщины 1981 года рождения и мужчины 2000 года рождения (на пруду в коттеджном посёлке Русь в Завьяловском районе и на карьере у Селычки)», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о жительнице Коми, которая утонула в реке Чепца в Глазовском районе Удмуртии.

На фоне участившихся случаев гибели людей на водоемах жителей региона просят соблюдать простые правила поведения на воде:

• не купайтесь в незнакомых и не оборудованных для купания местах;

• не заплывайте за границы ограничителей, за буйки;

• не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

• не перегревайтесь на солнце перед купанием;

• не купайтесь в плохую погоду и в темное время суток;

• не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их купаться одних.

Жителям напоминают о том, что в настоящее время выдано официальное разрешение на эксплуатацию трёх пляжей: в Ижевске, Глазове и СК «Чекерил».

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