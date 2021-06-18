До +8°С может понизиться температура ночью 18 июня в Ижевске

Возможны осадки Фото: Архив «КП» в Ижевске

Привет, Ижевск! Раннее утро встречает нас довольно прохладной погодой, но сохранится ли она на весь день, расскажет «Комсомолка».

По данным синоптиков Удмуртского гидрометцентра, днем 18 июня в столице Удмуртии будет от +20 до +22°С. Небо будет с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 м/с.

Ночью ожидается значительное понижение температуры до +8°С. Небо останется облачным, ветер сохранит свою скорость и направление.

Одевайтесь теплее и берегите свое здоровье!

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