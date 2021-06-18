Пьяный 65-летний водитель «Ауди» наехал на 11-летнего мальчика в Ижевске

Очевидцы сделали видеозапись после ДТП Фото: скриншот с видео vk.com/zlou18

Вчера, 17 июня, напротив дома 60 по улице Дзержинского в Ижевске произошло ДТП. 65-летний водитель автомобиля «Ауди», будучи пьяным, наехал на 11-летнего ребенка. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель и ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Необходимо незамедлительно сообщать о пьяных или подозрительных водителях по телефонам: 415-700, 415-701 или 02, 102,112.

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