41-летний житель Удмуртии потратил 40 000 рублей на голосование на сайте знакомств

Девушка согласилась на встречу, но назвала несуществующий адрес Фото: pixabay.com

Необычный случай хищения денег произошел в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, мужчина из Селтинского района обратился в дежурную часть с заявлением о дистанционном хищении 40 тысяч рублей через сайт знакомств.

Мужчина установил в своем телефоне приложение одного из сайтов знакомств. Заполнил анкету участника. В тот же день у него завязалась переписка с некой «Дианой». Вскоре она попросила проголосовать за нее в конкурсе, скинула ссылку на известный интернет-ресурс.

Один голос стоил 950 рублей. Девушка уверяла, что после голосования вернет мужчине все деньги. Мужчина проголосовал за новую знакомую 42 раза, потратив значительную сумму.

После мужчина предложил «Диане» встретиться, в ответ она указала несуществующий адрес в Ижевске и отключила телефон. Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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