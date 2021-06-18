Роспотребнадзор проверил управляющую компанию в Ижевске после сообщений о крысах у мусорных баков

Крысы вызвали возмущение жителей Фото: Архив КП

Огромные крысы у мусорных баков около дома № 43 по ул. Петрова (корпус 2), вызвавшие возмущение жителей – это вина управляющей компании. Удмуртское Управление Роспотребнадзора провело проверку и выявило большое количество нарушений федерального законов и СанПиНов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, установлено, что управляющая компания не проводила мероприятия по уничтожению крыс в полном объеме и не следила за переполненными мусорными баками (мусор лежал уже и на территории перед ними). В ходе проверки было обнаружено большое количество крысиных нор.

В связи со всеми нарушениями на ТСЖ «Петрова 43» составили административный протокол, дело рассматривается в суде.

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