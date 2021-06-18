«Коллективный иммунитет будет блокировать появление новых штаммов»: комментарий вирусолога о новой мутации коронавируса в Москве

Выездная вакцинация от коронавируса на Центральной площади Ижевска Фото: Амир Закиров

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский дал RT комментарий по поводу недавнего заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что по Москве «гуляет» новый вариант коронавирусной инфекции, который более агрессивен и переносится тяжелее.

Вирусолог пояснил, что «вирус мутирует в силу естественных причин, из-за случайных ошибок копирования информации РНК», и добавил, что в условиях эпидемии вероятность мутации особенно высока, поскольку в этом случае вируса в популяции попросту больше. При этом из большого количества случайных мутаций по всем законам эволюции выживают только наиболее «выгодные» для вируса – Аграновский привел в пример британский и дельта-варианты.

Вирусолог считает, что только массовая и быстрая вакцинация способна дать защиту от новых мутаций. «Коллективный иммунитет будет блокировать появление новых штаммов», - уточняет специалист, и уверяет: «Вакцины достаточно эффективны против новых штаммов, известных на сегодняшний день.»

Напомним, по состоянию на 18 июня в Удмуртии вакцинировано 145 444 жителей Удмуртии. Из них 114 177 прошли через оба этапа вакцинации.

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