У скачавшей игру со стороннего сайта студентки из Удмуртии украли 9 тысяч рублей

Девушка скачала игру со стороннего сайта Фото: pixabay.com

17-летняя студентка из Глазова обратилась в полицию с сообщением о хищении денежных средств с ее банковского счета после установки приложения (игры) на телефон со стороннего сайта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Игра, которую установила девушка, была скачана не с официального магазина приложений, а со стороннего сайта. После установки телефон начал работать настолько плохо, что девушке пришлось его перезагрузить. После этого она попыталась удалить игру, но единственным способом сделать это оказался полный сброс настроек устройства.

После всех этих манипуляций девушка обнаружила, что с ее банковского счета несколькими переводами похитили 9 000 рублей. По данному факту сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мы рекомендуем нашим читателям пользоваться только официальными источниками для установки приложений и с осторожностью скачивать файлы с незнакомых сайтов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске сносят торговый ларек на Фруктовой улице

Троица-2021: какие традиции должны соблюдать в этот праздник православные ижевчане