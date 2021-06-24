Движение на улице Софьи Ковалевской в Ижевске станет односторонним

Въезд через ул. Авангардную запретят. Фото: Яндекс карты

На улице Софьи Ковалевской поставят новые дорожные знаки, указывающие, что это дорога с односторонним движением. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Ижевска.

На улице появятся знаки «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен».

Работы по установке и содержанию знаков будет выполнять «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». После установки знаков въезд на улицу будет через ул. Репина и ул. Грибоедова.

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