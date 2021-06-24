Загруженность и детские сады: почему на ул. Ковалевской в Ижевске вводят «односторонку»

Фото: Эдуард Карипов

Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии Марат Чемалтынов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) объяснил, почему на ул. Софьи Ковалевской вводят одностороннее движение. По его словам, это связано с загруженностью дороги и скоплением детских садов.

«По предложению ГИБДД был рассмотрен такой вариант, что одностороннее движение там необходимо. Обусловлено это скоплением учреждений для дошкольников. Дорога был загружена, организовывалась парковка по обеим сторонам, ограничивалась зона видимости и местами ширина проезжей части не соответствовала нормативам, чтобы разъезжаться в двух направлениях», — пояснил специалист.

Помимо четырех детских садов, на данном участке находится поликлиника ГКБ №8, а также строятся две жилых «двадцатиэтажки».

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