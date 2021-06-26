Вылетевшие окна и поврежденные кровли школ: последствия непогоды в Удмуртии

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В Удмуртии накануне была непогода: горожане рассказывали о песчаных бурях, сильном ветре и дожде. «Комсомолка» показывает и рассказывает, как непогода отразилась на регионе.

В Ижевске многие горожане жаловались, что начался сильный ветер. От него песок летел в глаза. Порывы были настолько сильным, что на улице Клубной, по словам очевидцев, даже вылетели окна. Фотографиями поделился очевидец в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

«Я скажу, что лучше прячьтесь по домам», — подписал снимок ижевчанин Вениамин.

На улице Клубной вылетели окна. Фото: Вениамин Трофимов, /vk.com/udmurtiya18rus

В комментариях к записи Елена выложила фотографиями с остановки «Селтинская»: там рухнуло дерево.

В Ижевске падали деревья. Фото: Елена С, /vk.com/udmurtiya18rus

Многие горожане при этом недоумевали, что дул сильный ветер и сверкали молнии, но не было ливня. Однако в центре все-таки прошел небольшой дождь.

Особенно сильно непогода отразилась на Воткинске. Глава города Алексей Заметаев рассказал на своей странице «ВКонтакте», что порывы ветра превышали 16 м/с. Из-за этого повредились кровли школы №18 и одного из магазинов на ул. Колхозной. В городе на линии электропередач падали деревья, из-за этого во многих домах не было электричества. Были разрушены два участка газопроводов.

«На устранение последствий оперативно выехали коммунальные службы города. Разрушения газопровода ликвидированы, поваленные деревья убирают, электроснабжение восстанавливают», — написал Алексей Заметаев.

В Воткинске снесло несколько кровель. Фото: /vk.com/id38097905

Отключения электричества произошли и в Глазове на улицах Толстого, Буденного, Карла Маркса, Сибирской, Революции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава города Сергей Коновалов.

«Специалисты электросетевой компании выявляют повреждения и ведут ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки. По предварительным данным, на устранение аварии потребуется еще около 1,5 часов», — написал глава города.

В Глазове тоже пострадали линии электропередач. Фото: /vk.com/id525678469

По данным Удмуртского гидрометцентра, до конца июня тип погоды не изменится. Температура воздуха будет выше нормы на 5 — 6 градусов, местами — кратковременные дожди и грозы. При грозах ожидается сильный ветер. Также из-за неблагоприятной погоды прогнозируется повышенная пожароопасность.

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