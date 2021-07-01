Единая диспетчерская штрафстоянок появилась в Ижевске

Всего в Ижевске семь штрафстоянок. Фото: /vk.com/id455992270

В Ижевске сотрудники ГИБДД и жители теперь могут дозвониться до любой штрафстоянки по номеру единой диспетчерской. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Всего в городе семь штрафстоянок. Раньше каждая из них имела свой номер телефона. Машину после выявления нарушений или ДТП увозили на одну из них. Звонить приходилось непосредственно туда, куда ее эвакуировали.

«Создано соглашение между владельцами специализированных автостоянок о создании единой диспетчерской службы. Она предназначена как для граждан, так и для сотрудников ГИБДД», — отметил министр.

Работать диспетчерская начнет уже сегодня, 1 июля с 8 утра. Дозвониться до нее можно по номеру +7 982-790-11-66.

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