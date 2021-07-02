Факт утечки хлора в Ижевске проверит прокуратура Удмуртии

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Прокуратура Октябрьского района удмуртской столицы проверит факт выброса хлора, который произошел вечером 2 июля на станции подъема воды на улице Песочная. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Будут выяснены обстоятельства ЧП и проверено соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.

В сообщении подчеркивается, что в случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, о происшествии стало известно около 21:00. Очевидцы говорят об эвакуации жителей улицы Песочной и перекрытия выезда из Ижевска.

Глава региона Александр Бречалов сообщил о локализации аварии. Жителей Металлурга просят быть внимательными к своему самочувствию и при первых признаках отравления обратиться за медицинской помощью.