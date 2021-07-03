Трамваи 1 и 5 маршрутов возобновили движение в Ижевске

С 4 июля трамваи будут работать по обычному расписанию Фото: Амир Закиров

Утром, в субботу 3 июля, в Ижевске было открыто движение трамваев 1 и 5 маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба города.

Напомним, накануне из-за аварийно-восстановительных работ в графике движения трамваев произошли изменения.

Теперь трамваи №№ 1 и 5 будут ходить от центра до ул. Огнеупорной и ул. Московской. Маршруты 9 и 12 не будут работать до 4 июля. В воскресенье трамваи направятся по обычному расписанию.

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