Гороскоп на 6 июля для ижевчан: Овнов проверят на зрелость мысли, а Львам стоит поумерить ожидания

Что готовит ижевчанам грядущий день? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Наклевывается большой карьерный успех, но очень многое зависит от вас и только от вас. Судьба проверит вас на зрелость мысли и способность контролировать свои эмоции вплоть до полного их подавления в угоду ситуации. Сказать, что вам будет непросто – это ничего не сказать.

ТЕЛЕЦ

Спешка вам сегодня совсем ни к чему. Быстро добиться поставленных целей все равно не получится, а потраченные зря силы придется долго восстанавливать. Сосредоточьтесь на поставленной задаче и планомерно, не торопясь двигайтесь к ее завершению.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды прогнозируют легкомысленность в решении финансовых вопросов, даже некоторый финансовый пофигизм. К чему это приведет, звезды умалчивают. В общем, сегодня стоит быть аккуратнее с деньгами.

РАК

Неудачное начало дня может ощутимо подпортить настроение. Самым неправильным будет предаться беспросветной хтони на самом старте и потерять все шансы на успех, который ожидает терпеливых Раков ближе к вечеру.

ЛЕВ

Ваш день можно описать бессмертной фразой небезызвестного российского футболиста. Ваши ожидания сегодня – это действительно ваши проблемы. Снимите розовые очки и приземлите сознание на нашу грешную землю, пока жизнь не прошлась по вашей спине плетью разочарования.

ДЕВА

Чтобы этот день не стал днем упущенных возможностей, вам, как и Львам, стоит трезво оценивать свои силы. У вас, правда, несколько другая проблема – Львы считают, что жизнь принесет им дары к царскому трону, а вы уверены, что достанете себе личное счастье даже из жерла вулкана. Итог один – адекватнее оценивайте окружающую действительность.

ВЕСЫ

Звезды намекают, что вам стоит довериться своей интуиции, особенно в амурных делах. Вашей удаче сегодня можно позавидовать – опять же, при условии, что вы поменьше будете думать головой и побольше подключать сердце. Фортуна – женщина обидчивая и требует к себе абсолютного доверия.

СКОРПИОН

Удачное начало дня, возможны значительные финансовые и карьерные успехи. Далее начнется медленное сползание в совершенно отвратительный и контрпродуктивный вечер. С этим очень сложно будет что-нибудь поделать.

СТРЕЛЕЦ

Хороший день для воплощения в жизнь старых планов. Пусть вас не сбивает с толку бестолковое начало дня – к обеду вы встряхнетесь и до вечера успеете сделать очень много прекрасного и полезного. Если, конечно, вы этого захотите – иначе бестолковое утро легко перерастет в бестолковый день.

КОЗЕРОГ

Целеустремленность и настойчивость помогут вам худо-бедно справиться с огромным количеством работы, которая на вас свалится с самого утра. Не стесняйтесь просить поддержки родных и близких, некоторые из них действительно хотят и, что самое главное, могут вам помочь.

ВОДОЛЕЙ

Доверять не слишком знакомым людям сегодня не стоит. Важны максимальная бдительность и концентрация. В работе будут хорошо получаться вещи, не требующие коллективного взаимодействия.

РЫБЫ

Вас будут долго и упорно провоцировать на конфликт. Едва ли у провокаторов получится что-нибудь серьезное, но настроение вам подпортят. Не обращайте внимания – вам главное дотерпеть до вечера, который обещает быть удивительно тихим и по-настоящему добрым.

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