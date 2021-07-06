В Ижевске изменятся маршруты автобусов № 27 и № 31

Фото: архив КП

Маршруты 27-го и 31-го автобусов в Ижевске будут скорректированы после строительства в городе новых остановок. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Напомним, организация выиграла все конкурсы на организацию автобусных пассажирских перевозок в городе на ближайшие 7 лет.

Автобус № 31 пустят по улице Строителей (отмечается, что об этом просили пассажиры маршрута). Автобус № 27 после изменений будет ездить через ТРК «Столица».

«Изменения вступят в силу после строительства на обозначенных участках остановочных комплексов», – уточняется в сообщении.

Ранее мы писали, что в городке Металлургов появится новая автобусная остановка.

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