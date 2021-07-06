В Ижевске вернут обратно перенесенную в мае остановку общественного транспорта

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С 7 июля ижевскую остановку общественного транспорта «ДК Аксион» по улице Горького (направление движения – в центр города) перенесут ближе к зданию №79. Именно здесь она находилась до передислокации в связи с ремонтом теплосетей в мае. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Пассажиров, которые пользуются данной остановкой, просят быть внимательнее. Напоминаем, ранее в столице Удмуртии анонсировали изменения в маршрутах 27-го и 31-го автобусов.

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