Жара до +31 °С ожидается в Ижевске 8 июля

По предварительным прогнозам, жара сохранится минимум до 13 июля Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! На календаре четверг, 8 июля. Как мы и предполагали в нашем обзоре погоды на июль, жара вернулась в Удмуртию к концу этой недели.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня в Ижевске ожидается повышение температуры от +29 до +31 °С. Небо будет переменно облачным, сутки пройдут преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура понизится до +12 °С. Небо сохранит небольшую облачность, ветер продолжить дуть в том же направлении.

Напомним, что с 6 по 10 июля местами по республике сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяных массивов 4 класса.

Желаем отличного дня!

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