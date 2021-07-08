Карта распространения коронавируса на 8 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 8 июля. 42 пациента выздоровели, четыре человека скончались.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 433

Глазов — 1 721

Воткинск — 1 534

Можга — 2016

Сарапул — 1 382

Завьяловский район — 2006

Алнашский район — 665

Балезинский район — 693

Вавожский район — 306

Воткинский район — 403

Глазовский район — 381

Граховский район — 206

Дебесский район — 312

Игринский район — 824

Камбарский район — 323

Каракулинский район — 225

Кезский район — 402

Кизнерский район — 369

Киясовский район — 256

Красногорский район — 413

Малопургинский район — 516

Можгинский район — 398

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 339

Увинский район — 1 154

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 514

Ярский район — 297

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