Карта распространения коронавируса на 8 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 8 июля. 42 пациента выздоровели, четыре человека скончались.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 433
Глазов — 1 721
Воткинск — 1 534
Можга — 2016
Сарапул — 1 382
Завьяловский район — 2006
Алнашский район — 665
Балезинский район — 693
Вавожский район — 306
Воткинский район — 403
Глазовский район — 381
Граховский район — 206
Дебесский район — 312
Игринский район — 824
Камбарский район — 323
Каракулинский район — 225
Кезский район — 402
Кизнерский район — 369
Киясовский район — 256
Красногорский район — 413
Малопургинский район — 516
Можгинский район — 398
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 339
Увинский район — 1 154
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 514
Ярский район — 297
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