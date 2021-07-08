«Карапузы, на старт-2021» в Ижевске: на конкурс прислали первые видео

Фото: архив КП
2 июля стартовал пятый конкурс «Комсомолки» по забегу в ползунках «Карапузы, на старт!», который в этом году проходит онлайн-формате.
Мы уже начали получать первые видеоролики! Заявки прислали родители Насти Обуховой, Глеба Мавринского и Есении Сапожниковой.
Мы ждём и ваши видеоролики! Напоминаем, малыши от 7 месяцев до 3 лет (включительно) будут бороться за победу в следующих номинациях:
- Самый ловкий
- Самый целеустремленный
- Смешные падения
- Самый милый
- Самая оригинальная трасса
- Лучший костюм ребенка
- Самая оригинальная приманка
- Лучшая группа поддержки
Участвовать можно в нескольких номинациях, но в одной номинации принимаем не больше двух видеороликов от участника.
Как принять участие?
Задача – снять горизонтальное видео (длительностью до 2 минут). Музыку накладывать не нужно.
Малыш должен проползти/пройти/пробежать импровизированную дистанцию. «Трассой» может быть все что угодно: например, чадо может проползти на полу через подушки, сделать первые шаги от мамы до папы, пробежать через лабиринт, догнать любимого кота. Единственный ограничитель – это ваша фантазия.
Видео принимаем на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или в сообщения группы Вконтакте.
В письме укажите:
- свое Ф. И. О.,
- Ф. И. О. и дату рождения ребенка,
- контактные данные родителей: телефон и адрес электронной почты,
- обязательно - номинацию.
Победителей выберет экспертное жюри конкурса. Малышей ждут подарки! Поторопитесь - прием видео завершится 8 августа!
Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.
СПРАВКА КП:
«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 5 лет назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента тысячи малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. В этом году, как и в предыдущем, конкурс пройдет в онлайн-формате.
Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону: 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.
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