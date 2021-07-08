«Карапузы, на старт-2021» в Ижевске: на конкурс прислали первые видео

Фото: архив КП

2 июля стартовал пятый конкурс «Комсомолки» по забегу в ползунках «Карапузы, на старт!», который в этом году проходит онлайн-формате.

Мы уже начали получать первые видеоролики! Заявки прислали родители Насти Обуховой, Глеба Мавринского и Есении Сапожниковой.

Мы ждём и ваши видеоролики! Напоминаем, малыши от 7 месяцев до 3 лет (включительно) будут бороться за победу в следующих номинациях:

- Самый ловкий

- Самый целеустремленный

- Смешные падения

- Самый милый

- Самая оригинальная трасса

- Лучший костюм ребенка

- Самая оригинальная приманка

- Лучшая группа поддержки

Участвовать можно в нескольких номинациях, но в одной номинации принимаем не больше двух видеороликов от участника.

Как принять участие?

Задача – снять горизонтальное видео (длительностью до 2 минут). Музыку накладывать не нужно.

Малыш должен проползти/пройти/пробежать импровизированную дистанцию. «Трассой» может быть все что угодно: например, чадо может проползти на полу через подушки, сделать первые шаги от мамы до папы, пробежать через лабиринт, догнать любимого кота. Единственный ограничитель – это ваша фантазия.

Видео принимаем на электронную почту - kp@mgcentr.ru, или в сообщения группы Вконтакте.

В письме укажите:

- свое Ф. И. О.,

- Ф. И. О. и дату рождения ребенка,

- контактные данные родителей: телефон и адрес электронной почты,

- обязательно - номинацию.

Победителей выберет экспертное жюри конкурса. Малышей ждут подарки! Поторопитесь - прием видео завершится 8 августа!

Подробнее о правилах участия в конкурсе можно прочитать по ссылке.

СПРАВКА КП:

«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 5 лет назад он впервые состоялся в Ижевске. С того момента тысячи малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. В этом году, как и в предыдущем, конкурс пройдет в онлайн-формате.

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону: 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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