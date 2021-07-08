Гороскоп на 9 июля для ижевчан: Девы будут трещать без умолку, а Скорпионам придется потерпеть

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ОВЕН

В первой половине дня мелкие неприятности и неурядицы изрядно попортят вам настроение. Зато вечером вы буквально очумеете от свалившегося на вас счастья.

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют вам прожить этот день для себя. Желательно не строить никаких планов, стоит жить конкретной минутой или даже секундой. Это позволит вам в кои-то веки расслабиться и получить удовольствие от жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Беспокойный день. На ваши плечи упадет большое количество разнообразных задач. Самое грустное, что с коммуникацией у вас сегодня все довольно плохо – звезды говорят, что просить помощи бесполезно, ибо вас все равно не поймут.

РАК

Сегодня вы легкомысленны и излишне оптимистичны. Снять розовые очки получится только к вечеру. Главное – до этого момента не наделать больших ошибок.

ЛЕВ

Плодотворнейшее начало дня. Звезды советуют использовать первую половину дня по максимуму. После обеда чудовищная продуктивность испарится, будто ее и не было.

ДЕВА

У Дев сегодня день общения. Своими разговорами вы произведете неизгладимое впечатление на противоположный пол. Звезды, правда, не говорят, положительным будет это впечатление или отрицательным.

ВЕСЫ

Не все, кто выводит вас из равновесия, делают это специально. Чаще всего у человека нет никакого злого умысла. Примите этот факт и перестаньте обижаться на неизбежное.

СКОРПИОН

Обстоятельства не позволят вам воплощать грандиозные планы, которых у вас сегодня навалом. Звезды сделают буквально все, чтобы у вас было время только и исключительно на монотонную или неинтересную вам работу. Не отчаивайтесь – иногда нужно просто потерпеть.

СТРЕЛЕЦ

Напряженный день, но не без приятных моментов. Комплексные задачи будут даваться относительно легко, а вот простые вещи покажутся очень сложными. Вечером могут быт ссоры с представителями противоположного пола

КОЗЕРОГ

Вы будете испытывать эмоциональную тревожность на протяжении всего дня. Вас сможет вывести из себя любая мелочь. Звезды советуют вам переждать этот период дома в полном одиночестве.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы рискуете разочаровать любимого человека появившимися буквально из ниоткуда эгоизмом и пофигизмом. Попробуйте объяснить ему, что это временное явление. Это ведь временно, да?

РЫБЫ

Новый день с самого утра поставит вас перед фактом больших жизненных трудностей. Пусть это вас не пугает: ближе к обеду большая часть этих самых трудностей рассосется сама собой. С остальным придется работать в течение нескольких недель.

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