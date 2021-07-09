Карта распространения коронавируса на 9 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Ильяс Бекмансуров
138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 9 июля. 42 пациента выздоровели, 1 человек скончался.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 495
Глазов — 1 724
Воткинск — 1 534
Можга — 2017
Сарапул — 1 388
Завьяловский район — 2007
Алнашский район — 665
Балезинский район — 693
Вавожский район — 312
Воткинский район — 403
Глазовский район — 383
Граховский район — 209
Дебесский район — 312
Игринский район — 828
Камбарский район — 323
Каракулинский район — 225
Кезский район — 402
Кизнерский район — 370
Киясовский район — 258
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 516
Можгинский район — 399
Сарапульский район — 441
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 348
Увинский район — 1 179
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 515
Ярский район — 297
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