Карта распространения коронавируса на 9 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Ильяс Бекмансуров

138 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 9 июля. 42 пациента выздоровели, 1 человек скончался.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 495

Глазов — 1 724

Воткинск — 1 534

Можга — 2017

Сарапул — 1 388

Завьяловский район — 2007

Алнашский район — 665

Балезинский район — 693

Вавожский район — 312

Воткинский район — 403

Глазовский район — 383

Граховский район — 209

Дебесский район — 312

Игринский район — 828

Камбарский район — 323

Каракулинский район — 225

Кезский район — 402

Кизнерский район — 370

Киясовский район — 258

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 516

Можгинский район — 399

Сарапульский район — 441

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 348

Увинский район — 1 179

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 515

Ярский район — 297

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