Министерство внутренних дел Удмуртии возглавил Максим Тихонов

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области

2 июля Президент России Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел Удмуртии. Им стал бывший заместитель председателя УМВД России по Калужской области Максим Тихонов. Информация об этом размещена на официальном сайте регионального МВД.

С 2008 года ведомство возглавлял Алексей Попов. Информация о том, что он может уйти со своего поста, появилась еще в апреле. В министерстве ее никак не прокомментировали.

Пока не сообщается, где бывший министр продолжит работу.

СПРАВКА КП:

Тихонов Максим Николаевич. Родился в 1978 году в Орловской области.

В 1995 году поступил на службу в органы внутренних дел. Имеет два высших образования.

В 2015 году без отрыва от службы в органах внутренних дел окончил Академию Управления МВД России.

В органах внутренних дел прошёл все ступени карьерной лестницы: от рядового сотрудника, занимающего различные должности в оперативных подразделениях, до руководящего состава.

Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Награжден государственной и ведомственными наградами.

Женат, воспитывает двоих детей.

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