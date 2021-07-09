Гороскоп на 10 июля для ижевчан: Тельцы будут философствовать, а Козерогов ждут удивительные открытия

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ОВЕН

В субботу вас ожидает вдохновляющее начало дня. Будет казаться, что вы можете свернуть горы. Стоит попробовать сохранить это чувство до вечера – на вас неожиданно свалится куча дел, поэтому вера в себя вам точно понадобится.

ТЕЛЕЦ

День разговоров «за жизнь» и диванной философии. Никакой конкретики, только пространные и весьма поверхностные рассуждения о высоком. Вечер обещает быть куда более приземленным.

БЛИЗНЕЦЫ

Не принимайте близко к сердцу мелкие недоразумения. Косые взгляды и небрежно брошенные слова не должны вас волновать. Приблизительно после обеда вы поймете, что просто себя накрутили, но до этого времени не наделайте, пожалуйста, ошибок.

РАК

Все ваши благие начинания может испортить торопливое отношение к делу. Подойдите к задаче чуть более основательно, и тогда результат вас обязательно удовлетворит.

ЛЕВ

Прекрасный день для любых начинаний. Ваша интеллектуальная активность сегодня поразит окружающих. А вот физическими нагрузками заниматься не стоит – высок риск получить глупую, совсем не обязательную травму.

ДЕВА

Сегодня Девы способны помирить даже самых заклятых врагов. Используйте внезапно открывшийся дипломатический дар по назначению – наверняка у вас есть знакомы, которые терпеть друг друга не могут.

ВЕСЫ

Интересный день. Сложный, но интересный. Несмотря на немалое количество дел, вы не почувствуете усталости. Вечер проведите с друзьями.

СКОРПИОН

Не зацикливайтесь на неприятностях. Позитива у вас сегодня тоже хватает, просто вы его не замечаете. Следите за кошельком – в финансовом отношении у вас не самое удачное время.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня могут нарушиться старые договоренности, приятного в этом мало. Найдите в себе силы простить человека, не сдержавшего обещания – скорее всего, у него были на то причины.

КОЗЕРОГ

День удивительных открытий и блестящих идей. Не бойтесь рисковать – сегодня оправдан любой риск, не связанный со здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы будете давать советы, и в кои-то веки их даже будут слушать и слышать. Хороший день для новых знакомств и первых встреч.

РЫБЫ

Утром вы получите прекрасные новости откуда-то издалека, да и самим вам не помешало бы куда-нибудь рвануть и развеяться. Спокойным день не назовешь – но настроение будет прекрасное, поскольку спокойствие вам сейчас противопоказано. Ближе к вечеру настроение может упасть, но незначительно.

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