Карта распространения коронавируса на 10 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по Удмуртии. Фото: pixabay.com

По данным на утро 10 июля, в Удмуртии коронавирусом заболели 137 человек. К сожалению, скончались две женщины. Им было 77 и 82 года.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 551

Глазов — 1 734

Воткинск — 1 5347

Можга — 2030

Сарапул — 1 394

Завьяловский район — 2009

Алнашский район — 667

Балезинский район — 703

Вавожский район — 312

Воткинский район — 403

Глазовский район — 383

Граховский район — 209

Дебесский район — 312

Игринский район — 838

Камбарский район — 323

Каракулинский район — 225

Кезский район — 412

Кизнерский район — 370

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 516

Можгинский район — 399

Сарапульский район — 441

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 348

Увинский район — 1 179

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 297

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