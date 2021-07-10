Карта распространения коронавируса на 10 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по Удмуртии. Фото: pixabay.com
По данным на утро 10 июля, в Удмуртии коронавирусом заболели 137 человек. К сожалению, скончались две женщины. Им было 77 и 82 года.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 551
Глазов — 1 734
Воткинск — 1 5347
Можга — 2030
Сарапул — 1 394
Завьяловский район — 2009
Алнашский район — 667
Балезинский район — 703
Вавожский район — 312
Воткинский район — 403
Глазовский район — 383
Граховский район — 209
Дебесский район — 312
Игринский район — 838
Камбарский район — 323
Каракулинский район — 225
Кезский район — 412
Кизнерский район — 370
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 516
Можгинский район — 399
Сарапульский район — 441
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 348
Увинский район — 1 179
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 297
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