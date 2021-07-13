Гороскоп на 14 июля для ижевчан: Весам стоит избегать любых авантюр, а Стрельцы будут раздражительны

Звездные советы для наших читателей Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня Овны будут искрить творческим безумием. Даже самые прагматичные представители знака удивят окружающих смелыми идеями и неизвестно откуда взявшимся желанием менять застоявшийся мир.

ТЕЛЕЦ

Насколько приятным будет утро, настолько же грустным и разочаровывающим обещает быть вечер. Этот день может научить вас многому – например, способности признавать собственные ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ

Напряженный день. Затраченные усилия редко будут соответствовать конечному результату. Обратите внимание на свое здоровье, особенно на состояние сердечно-сосудистой системы.

РАК

Терпение и настойчивость позволят вам добиться больших высот. За день вы успеете пройти путь, который раньше казалось невозможным пройти и за месяц. Хороший день для общения – есть вероятность наладить контакты с самыми недоговороспособными людьми.

ЛЕВ

Благоприятное время для закрытия брешей на личном фронте. Несколько хуже будет ситуация на работе – но здесь главное не рисковать и принимать максимально взвешенные решения.

ДЕВА

Сегодня Девам противопоказано спешить – промахи в этом случае вам обеспечены. Как никогда опасно оголять фланги и составлять нерешенными старые проблемы.

ВЕСЫ

Вероятно, в начале дня вы встретите человека, с которым так или иначе будет связана вся ваша дальнейшая жизнь. В отличие от Овнов, сегодня вам стоит избегать любых авантюр.

СКОРПИОН

Есть риск упустить важные детали и мелочи. Не загоняйте себя в ловушку чрезмерной самоуверенности. Лучше признать за собой маленькие ошибки и исправить их, пока они не стали причиной большой беды.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете раздражительны и порой невыносимы. Подумайте, что является причиной вашей агрессии к миру. Звезды говорят, что там все совсем не просто.

КОЗЕРОГ

Благоприятный день. Но вам все время будет хотеться чего-то большего. Постарайтесь порадоваться тому, что вы уже имеете – вы же не хотите разгневать судьбу и все потерять?

ВОДОЛЕЙ

Больших успехов прорывов звезды не обещают. Но ниже определенного минимума – в первую очередь, эмоционального- вы точно не упадете. Не ссорьтесь с близкими, ибо последствия могут зайти очень далеко.

РЫБЫ

На вас вполне может снизойти озарение по поводу вашей второй половинки – не очень приятное для нее, но максимально полезное для вас. Не держите рядом людей, которые заставляют вас нервничать и страдать.

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