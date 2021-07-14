Горячую воду отключат с 15 июля в районе Культбазы и на Воткинском шоссе в Ижевске

Сроки гидравлических испытаний перенеслись Фото: Эдуард КАРИПОВ

На Культбазе гидравлические испытания начнутся на два дня позже плановых сроков, то есть с 15 июля. Об этом сообщает региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Ижевске. Поэтому с 15 по 28 июля воды не будет по следующим адресам:

— Авангардная, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 6в, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

— Грибоедова, 2, 30а;

— Л. Толстого, 7а, 9, 11,17, 24, 26, 26а, 28,34;

— Редукторная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

— Редукторный, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

— Репина, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

— Серова, 65, 67, 69, 79;

— С. Ковалевской, 2, 4, 4а, 5, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

— Тимирязева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

— Удмуртская, 304;

— Шишкина, 1а, 3.

Также были изменены сроки испытаний на Воткинском шоссе. С первой половины июля их перенесли на 16 — 29 июля. В это время воды не будет:

— На Воткинском шоссе, 17, 57, 57б, 79, 81, 105, 160, 166, 166а, 166б, 170;

— На проезде Деповском, 6, 8, 11

График изменился из-за необходимости оперативного ремонта на других участках теплотрасс. При этом энергетики планировали отключить как можно меньше домов.

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