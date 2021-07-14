Удмуртия находится на 70-м месте по охвату населения вакциной от ковида

Планируется привить 693 тысячи жителей Удмуртии Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в ходе брифинга рассказала журналистам, что по охвату населения вакциной от COVID-19 Удмуртия находится в нижней части рейтинга российских регионов. По ее словам, республика занимает 70-е место (напоминаем, что всего в России 85 регионов).

«Да, действительно, мы не в лидерах по охвату населения, 36% (доля вакцинированных от запланированных 693 тыс. человек – Прим. ред.) – это не лучший результат, но мы совместно с коллегами из министерства здравоохранения прилагаем все усилия, чтобы эту цифру увеличить. Сейчас мы занимаем 70-е место в России по охвату», — заявила вице-премьер.

Очевидно, увеличению охвата должны способствовать высокие темпы вакцинации, заданные Удмуртией в последнее время: по словам Пинчук, по этому показателю регион вышел на 12 место в России.

Напомним, ранее стало известно, что ревакцинация от коронавируса в Удмуртии начнется не раньше августа.

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