Карта распространения коронавируса на 14 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

140 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 14 июля. 40 пациентов выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 806

Глазов — 1 763

Воткинск — 1 578

Можга — 2 077

Сарапул — 1 409

Завьяловский район — 2011

Алнашский район — 671

Балезинский район — 707

Вавожский район — 321

Воткинский район — 423

Глазовский район — 386

Граховский район — 215

Дебесский район — 312

Игринский район — 845

Камбарский район — 333

Каракулинский район — 227

Кезский район — 435

Кизнерский район — 374

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 517

Можгинский район — 412

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 381

Увинский район — 1 206

Шарканский район — 597

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 301

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