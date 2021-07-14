Карта распространения коронавируса на 14 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com
140 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 14 июля. 40 пациентов выздоровели. К сожалению, 4 человека скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 806
Глазов — 1 763
Воткинск — 1 578
Можга — 2 077
Сарапул — 1 409
Завьяловский район — 2011
Алнашский район — 671
Балезинский район — 707
Вавожский район — 321
Воткинский район — 423
Глазовский район — 386
Граховский район — 215
Дебесский район — 312
Игринский район — 845
Камбарский район — 333
Каракулинский район — 227
Кезский район — 435
Кизнерский район — 374
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 517
Можгинский район — 412
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 381
Увинский район — 1 206
Шарканский район — 597
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 301
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