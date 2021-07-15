Центральная площадь Ижевска может попасть на страницы журнала National Geographic Traveler

Фото: Сергей Грачев

Издание National Geographic запустило на своем сайте голосование «Сокровища России», призванное выявить главные достопримечательности нашей страны. В номинации «Общественное пространство» Ижевск представляет новая Центральная площадь. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В девяти из десяти номинаций проекта представлена Удмуртия:

Номинация «Общественное пространство»: Центральная площадь Ижевска

Номинация «Национальная кухня»: перепечи

Номинация «Культурно-исторический объект»: «Этапная изба» в деревне Бачкеево

Номинация «Народный промысел» - традиционное ткачество

Номинация «Природный объект» - национальный парк «Нечкинский»

Номинация «Речной и морской круиз» - сплав по реке Лоза

Номинация «Традиционный праздник» - Гербер

Номинация «Туристическая тропа» - «Восхождение на гору Байгурезь»

Номинация «Экскурсионный маршрут» - «Сибирский тракт»

Проголосовать в каждой из номинаций можно до 10 октября. Сообщается, что результаты проекта будут опубликованы на сайте проекта и в журнале National Geographic Traveler в ноябре.

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