Центральная площадь Ижевска может попасть на страницы журнала National Geographic Traveler

Фото: Сергей Грачев
Издание National Geographic запустило на своем сайте голосование «Сокровища России», призванное выявить главные достопримечательности нашей страны. В номинации «Общественное пространство» Ижевск представляет новая Центральная площадь. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В девяти из десяти номинаций проекта представлена Удмуртия:
Номинация «Общественное пространство»: Центральная площадь Ижевска
Номинация «Национальная кухня»: перепечи
Номинация «Культурно-исторический объект»: «Этапная изба» в деревне Бачкеево
Номинация «Народный промысел» - традиционное ткачество
Номинация «Природный объект» - национальный парк «Нечкинский»
Номинация «Речной и морской круиз» - сплав по реке Лоза
Номинация «Традиционный праздник» - Гербер
Номинация «Туристическая тропа» - «Восхождение на гору Байгурезь»
Номинация «Экскурсионный маршрут» - «Сибирский тракт»
Проголосовать в каждой из номинаций можно до 10 октября. Сообщается, что результаты проекта будут опубликованы на сайте проекта и в журнале National Geographic Traveler в ноябре.
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