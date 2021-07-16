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Общество16 июля 2021 13:00

Жители Ижевска пофантазировали, как башня Ижмаша может выглядеть в будущем

Рассказываем, кто победил в конкурсе «Башня будущего»
Екатерина АРДАШЕВА
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Как может выглядеть башня Ижмаша после реконструкции?

Как может выглядеть башня Ижмаша после реконструкции?

Фото: Диля Ахмадишина

Здание главного заводского корпуса является одной из визитных карточек Ижевска уже более 200 лет. После того, как в 2018 году произошел пожар, и с башни Ижмаша рухнул шпиль, строение потеряло первоначальный вид. С тех пор ведутся обсуждения его реконструкции. Мы решили не дожидается официального решения и предложили ижевчанам пофантазировать: какой башня может стать в ближайшем или отдаленном будущем?

10 июня «Комсомольская Правда»–Ижевск» и портал ZHLIFE объявили совместный конкурс «Башня будущего» (0+), приуроченный к дню рождения Ижевского оружейного завода. А сегодня мы подводим итоги.

Скажем сразу: задание оказалось довольно сложным. Из присланных детских и взрослых работ редакция выбрала 10 самых необычных и ярких.

Победительницей в детской номинации по итогам голосования стала 7-летняя Анфиса Овцинова, которая нарисовала «Музей Сладостей для всех».

Музей Сладостей для всех, Анфиса Овцинова, 7 лет

Музей Сладостей для всех, Анфиса Овцинова, 7 лет

Среди других вариантов были и парашютная вышка, ижевская Эйфелева башня с музеем и сквером, и даже фантазия с макетами оружия.

Парашютная школа, Ариана Сахабиева, 7 лет

Парашютная школа, Ариана Сахабиева, 7 лет

Ижевская Эйфелева башня, Иделия Ахметзянова, 11 лет

Ижевская Эйфелева башня, Иделия Ахметзянова, 11 лет

Башня, украшенная макетами пистолетов, Иван Ершов, 10 лет

Башня, украшенная макетами пистолетов, Иван Ершов, 10 лет

Башня в бирюзовом цвете, Владислав Курылев, 7 лет

Башня в бирюзовом цвете, Владислав Курылев, 7 лет

Башня в розовом цвете, Ярослава Курылева, 9 лет

Башня в розовом цвете, Ярослава Курылева, 9 лет

А в номинации «Рисуют молодежь и взрослые» победу редакция, посовещавшись, присудила Екатерине Ершовой за совместное с сыном Иваном творчество. Они изобразили башню в первоначальном виде.

«Возможно целесообразно восстановить восстановление первоначального облика исторического памятника архитектуры и символа города», – написала Екатерина в комментарии к работе.

Башня Ижмаша в первоначальном виде, творчество семьи Ершовых

Башня Ижмаша в первоначальном виде, творчество семьи Ершовых

А вот как увидели башню будущего другие ижевчане в категории от 13 лет:

Шумовой глитч-арт, Полина Андрианова

Шумовой глитч-арт, Полина Андрианова

Фантазия, навеянная Пизанской башней, Владимир Быстров

Фантазия, навеянная Пизанской башней, Владимир Быстров

ФОТО: Небоскреб, Надежда Новокрещенова, 13 лет

ФОТО: Небоскреб, Надежда Новокрещенова, 13 лет

Редакция «Комсомольская Правда»–Ижевск» и IZHLIFE выражает всем маленьким и взрослым участникам конкурса благодарность и желает творческих успехов!

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