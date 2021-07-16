Жители Ижевска пофантазировали, как башня Ижмаша может выглядеть в будущем

Как может выглядеть башня Ижмаша после реконструкции?
Фото: Диля Ахмадишина
Здание главного заводского корпуса является одной из визитных карточек Ижевска уже более 200 лет. После того, как в 2018 году произошел пожар, и с башни Ижмаша рухнул шпиль, строение потеряло первоначальный вид. С тех пор ведутся обсуждения его реконструкции. Мы решили не дожидается официального решения и предложили ижевчанам пофантазировать: какой башня может стать в ближайшем или отдаленном будущем?
10 июня «Комсомольская Правда»–Ижевск» и портал ZHLIFE объявили совместный конкурс «Башня будущего» (0+), приуроченный к дню рождения Ижевского оружейного завода. А сегодня мы подводим итоги.
Скажем сразу: задание оказалось довольно сложным. Из присланных детских и взрослых работ редакция выбрала 10 самых необычных и ярких.
Победительницей в детской номинации по итогам голосования стала 7-летняя Анфиса Овцинова, которая нарисовала «Музей Сладостей для всех».
Музей Сладостей для всех, Анфиса Овцинова, 7 лет
Среди других вариантов были и парашютная вышка, ижевская Эйфелева башня с музеем и сквером, и даже фантазия с макетами оружия.
Парашютная школа, Ариана Сахабиева, 7 лет
Ижевская Эйфелева башня, Иделия Ахметзянова, 11 лет
Башня, украшенная макетами пистолетов, Иван Ершов, 10 лет
Башня в бирюзовом цвете, Владислав Курылев, 7 лет
Башня в розовом цвете, Ярослава Курылева, 9 лет
А в номинации «Рисуют молодежь и взрослые» победу редакция, посовещавшись, присудила Екатерине Ершовой за совместное с сыном Иваном творчество. Они изобразили башню в первоначальном виде.
«Возможно целесообразно восстановить восстановление первоначального облика исторического памятника архитектуры и символа города», – написала Екатерина в комментарии к работе.
Башня Ижмаша в первоначальном виде, творчество семьи Ершовых
А вот как увидели башню будущего другие ижевчане в категории от 13 лет:
Шумовой глитч-арт, Полина Андрианова
Фантазия, навеянная Пизанской башней, Владимир Быстров
ФОТО: Небоскреб, Надежда Новокрещенова, 13 лет
Редакция «Комсомольская Правда»–Ижевск» и IZHLIFE выражает всем маленьким и взрослым участникам конкурса благодарность и желает творческих успехов!
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