Причиной оцепления на улице Советской в Ижевске стала учебная граната

Фото: архив КП

Учебная граната стала причиной сегодняшнего перекрытия Советской улицы и скопления сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб в районе здания банка ВТБ в Ижевске. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртии, сообщение о подозрительном предмете поступило из здания банка в 13:00.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Выяснилось, что подозрительный предмет является учебной гранатой. Угрозы для окружающих она не представляла. В настоящее время оцепление снято», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту инцидента проводится проверка.

В 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии «Комсомолке» уточнили, что в 13:40 движение транспорта восстановлено.

ОБНОВЛЕНО: представители регионального ВТБ сообщили «Комсомолке», что банк возобновил работу своего офиса в Ижевске на ул. Советская, 8А. Сотрудники банка вернулись на свои места и продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме.

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