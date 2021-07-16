Жильцам сгоревших 15 июля бараков предоставят жилье в маневренном фонде Ижевска

Фото: МЧС по УР

Погорельцам бараков на улице 2-я Парниковая в Ижевске предоставят жилье в маневренном фонде. Как сообщает пресс-служба города, им помогут восстановить утраченные документы.

Предварительно, в сгоревших зданиях проживали 14 человек. В качестве возможной причиной пожара указывается курение в нетрезвом виде.

Напомним, 15 июля в 17:26 в МЧС поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия спасатели горели двухэтажный барак на 4 квартиры, надворные постройки и стена соседнего дома. Несмотря на усилия 75 человек и использование 22 единиц пожарной техники, 2 барака 1929 года постройки были полностью уничтожены огнем. К счастью, никто не пострадал.

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